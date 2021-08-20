نائب رئيس الإقليم: قوات التحالف الدولي لن تغادر العراق

2021/08/20 | 17:42 - المصدر: قناة التغيير

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رجح جعفر شيخ مصطفى نائب رئيس اقليم كردستان للشؤون العسكرية بقاء قوات التحالف الدولي في العراق.

ونقل اعلام حزب الاتحاد الوطني الكردستاني عن شيخ مصطفى قوله انه لا يعتقدبأن قوات التحالف الدولي ستغادر العراق واقليم كردستان، مستبعدا في الوقت ذاته نشوب اي صراع بين الاقليم والحكومة الاتحادية في حال اي انسحاب لقوات التحالف من البلاد.

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