السيد القبانجي يحذر طالبان من الحاق الاذى بشيعة افغانستان

2021/08/20 | 17:45 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اكد امام جمعة النجف الاشرف سماحة حجة الاسلام والمسلمين السيد صدر الدين القبانجي، اليوم الجمعة، ان ما حدث في افغانستان هو هزيمة لامريكا وليس تكتيكا، محذرا حركة طالبان من الحاق اي اذى بشيعة افغانستان.وقال السيد القبانجي، في خطبة الجمعة، وتابعتها “الايام نيوز”، ان “ما حدث في افغانستان هزيمة امريكية وذل وهوان وليس تكتيكا”، […]

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