الموقف الوبائي لفيروس كورونا بالعراق في يوم عاشوراء

2021/08/20 | 17:45 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سجل العراق، اليوم الجمعة، انخفاضاً

ملحوظاً بعدد اصابات كورونا بين

مواطنيه خلال 24 ساعة الماضية (يوم

عاشوراء)، في الوقت الذي خفضت فيه وزارة

الصحة من عدد الفحوصات المختبرية

المشخصة للاصابة بالفيروس التا

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