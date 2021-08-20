الداخلية تنفي انباء بشان وجود أستهداف إرهابي في الزعفرانية

2021/08/20 | 17:45 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ نفت وزارة الداخلية عن وجود أستهداف إرهابي في منطقة الزعفرانية.وذكرت الداخلية في بيان تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء/نينا/ نسخة منه:" ان بعض مواقع التواصل الاجتماعي تناولت اخبارا تفيد بوجود انفجار ( استهداف ارهابي ) داخل المحطة الكهربائية في منطقة الزعفرانية".وأشارت الوزارة إلى:" ان تلك الاخبار المغرضة عارية عن الصحة، موضحة ان ما حصل هو فقط خلل فني.لا اكثر تم صيانته من قبل المفارز المختصة"./انتهى7

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