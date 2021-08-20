طالبان تخسر 3 مناطق شمال افغانستان والسبب؟



طالبان تخسر 3 مناطق شمال افغانستان والسبب؟
2021/08/20 | 17:45 - المصدر: المورد نيوز
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