ليست مثالية.. مؤثرة افتراضية تتحدى معايير الجمال في الصين

2021/08/20 | 17:50 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ربما تكون جميلة، لكن أنجي في الواقع شخصية افتراضية غير مثالية..فكيف استطاعت أن تلقى صدى واسعًا عبر وسائل التواصل الاجتماعي الصينية؟

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