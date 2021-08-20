"الكاظمي" يزور الكويت الأسبوع المقبل لبحث سبل جذب المستثمرين وتنمية التجارة

2021/08/20 | 17:52 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: يُجري رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي زيارة رسمية إلى دولة الكويت، الأسبوع المقبل.جاء ذلك حسبما صرح سفير جمهورية العراق في دولة الكويت، المنهل الصافي، خلال لقائه مع رئيس غرفة تجارة وصناعة الكويت محمد جاسم الصقر، بحسب بيان وزارة …

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