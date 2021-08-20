عاجل | الأمين العام لحلف الناتو: على طالبان ضمان الحقوق الاساسية للافغانيين

2021/08/20 | 17:54 - المصدر: قناة التغيير

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عاجل | الأمين العام لحلف الناتو: على طالبان ضمان الحقوق الاساسية للافغانيينحلف الناتو: على حركة طالبان انهاء العمليات العسكرية وحفظ استقرار البلاد

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