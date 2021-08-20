جون كيربي: إجلاء نحو 7 آلاف شخص من أفغانستان

2021/08/20 | 18:00 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وصف البنتاغون الوضع في مطار العاصمة الأفغانية كابل بأنه مستقر، مؤكدا أن الولايات المتحدة أجلت نحو سبعة آلاف شخص من هناك من بينهم أكثر من ألفي نقلوا خلال آخر أربع وعشرين ساعة.

أكد المتحدث باسم البنتاغون، جون كيربي، خلال الموجز أن مقاتلات أمريكية نفذت طلعات بهدف متابعة الوضع في كابل ولضمان الأمن هناك، ونفى تحليق تلك المقاتلات على ارتفاع منخفض.

وتعهد المتحدث بأن العسكريين الأميركيين سيبذلون قصارى الجهد بهدف إتمام عمليات الإجلاء حتى الحادي والثلاثين اب الحالي وهو الموعد المتفق مع طالبان لإتمام انسحاب قوات الولايات المتحدة بالكامل من البلاد.

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