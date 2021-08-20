المركز الإيراني للإحصاء: ارتفاع كبير في حالات زواج الفتيات بين10 – 14 عاما

2021/08/20 | 18:00 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف مركز الإحصاء الإيراني عن حدوث زيادة كبيرة في حالات زواج الفتيات القاصرات خلال العام الإيراني الماضي.

وقال المركز ان حالات الزواج الفتيات من عمر عشرة أعوام الى أربعة عشر عاما ارتفعت بنسبة عشرة بالمئة وخمسة اعشار في العام الإيراني الذي انتهى في آذار الماضي بزيادة نحو ثلاثة آلاف حالة مقارنة مع العام الذي سبقه، مبينا ان الحالات المسجلة فقط لدى الجهات الرسمية بلغت واحدا وثلاثين الفا وثلاث مئة وتسع وسبعين حالة، فضلا عن وجود آلاف الحالات غير المسجلة، في حين أظهرت بيانات المركز تسجيل سبع مئة وخمسة وعشرين حالة طلاق من بين حالات زواج القاصرات العام الماضي.

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