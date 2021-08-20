الكهرباء تنفي وقوع انفجار في محطاتها جنوبي بغداد

2021/08/20 | 18:08 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

نفت وزارة الكهرباء، الجمعة، وقوع أي انفجار في محطاتها، جنوبي العاصمة بغداد.

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وقالت الوزارة في بيان تلقى "ناس" نسخة منه (20 آب 2021) إنه "في الوقت الذي أعلنت فيه الوزارة النفير العام لجميع ملاكاتها الهندسية والفنية والحرفية مع الجهد الآلي لخدمة للمواطنين وتدعيم منظومة الطاقة الكهربائية (إنتاجاً ونقلاً وتوزيع) ، ووضعت في افقها خطة ذات مديات قصيرة ومتوسطة وطويلة الأمد لزيادة الانتاج وفك الاختناقات ومعالجة الاخفاقات المحتملة ضمن قطاع التوزيع.. تنفي وزارة الكهرباء ماتناقلته بعض وسائل الاعلام جملةً وتفصيلاً عن حدوث انفجار في محطة توليد كهرباء جنوب بغداد، وكان من الواجب المهني توخي الدقة والحذر في نقل المعلومة وعدم تضليل الرأي العام بمعلومات خبرية غير موثوقة، واستحصال المعلومة من مصادرها الرسمية والمعتمدة".

وأضاف الوزارة أن "الأمر لا يعدو كونه عارض فني ميكانيكي طبيعي جداً يحصل نتيجة التعامل مع المعدات المتنوعة، وهو تكسر الفاصلة الهوائية لأحد الخطوط الناقلة داخل المحطة وتكسر احد (البشنكات)، حيث جرى العمل على معالجته من قبل فرق الصيانة العاملة من ملاكات نقل الطاقة للمنطقة الوسطى وانتاج الوسط، ولم تتأثر المنظومة سوى بتحديد (٩٠) ميگاواط فقط نتيجة العارض الطارئ وجرى معالجته واعادة الخط للعمل".

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