بريطانيا تفرض عقوبات على 7 من رجال المخابرات الروس

2021/08/20 | 18:08 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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فرضت السلطات البريطانية عقوبات على سبعة من ضباط جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، بذريعة أنهم متورطون في تسميم المعارض الروسي، أليكسي نافالني.

وتضمنت قائمة عقوبات وزارة الخارجية البريطانية الصادرة اليوم الجمعة أسماء لأشخاص قالت إنهم يعملون في الأمن الفيدرالي الروسي، هم ” أليكسي ألكساندروف، وفلاديمير بنيايف، وإيفان أوسيبوف، وفلاديمير بوغدانوف، وكيريل فاسيليف، وستانيسلاف ماكشاكوف، وأليكسي سيدوف”.

وأضافت وثيقة العقوبات بحسب “رويترز”: “تشير الأدلة، بما في ذلك سجلات الهاتف والسفر، إلى أن أليكسي ألكساندروف كان أحد العملاء المتورطين في استخدام سلاح كيمياوي في محاولة اغتيال الزعيم المعارض الروسي، أليكسي نافالني، خلال زيارته إلى سيبيريا في أغسطس 2020”.

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