العمليات المشتركة تتحدث عن خطة لتطوير سلاح الدفاع الجوي

2021/08/20 | 18:11 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحرير

كشفت قيادة العمليات المشتركة، عن خطة لتطوير سلاح الدفاع الجوي وتجهيزه برادارات متطورة.

وقال المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة اللواء تحسين الخفاجي، في تصريح للوكالة الرسمية، وتابعه "ألترا عراق"، إن "قيادة الدفاع الجوي تمتلك رادارات وتمتلك أيضًا أسلحة دفاع جوي متوسطة وواطئة"، لافتًا إلى أن "قيادة الدفاع الجوي تحتاج الى أسلحة أخرى متطورة في مجال الارتفاعات العالية، وفي مجال الكشف الراداري في مجال التمييز، وهذا الأمر يتطلب أموالًا طائلة".

وأوضح الخفاجي، أن "هناك خطة لتطوير سلاح الدفاع الجوي وقيادة الدفاع الجوي من رادارات وأسلحة متطورة تمكنها من التصدي وتدمير أي هدف يحاول اختراق الأجواء العراقية"، مشيرًا إلى أن "الخطة تتضمن شراء أجهزة متطورة، وكذلك التدريب الكوادر بشكل مهني حتى تستطيع أن تقوم بأداء واجبها وفق الأسلحة المتطورة يمكن الحصول عليها".

وبين أنه "ليس هناك دول محددة لشراء تلك المعدات، وفي حال توفر الأموال فهناك لجنة تختار السلاح الملائم للأجواء العراقية والإمكانيات والقدرات، وأيضًا التحديات"، مبينًا أن "عملية نشر الرادارات ومدى احتياجها يتعلق بالأموال المخصصة وفق تشخيص ساحة العمليات وحسب الحاجة لها".

وكانت لجنة الأمن والدفاع النيابية، قد دعت في وقت سابق لزيادة الدعم المالي للدفاع الجوي العراقي.

وقال نائب رئيس لجنة الأمن والدفاع النيابية نايف الشمري، إن "الموازنة المالية لعام 2021 تضمنت تخصيصات لتزويد القوات المسلحة العراقية بأجهزة حديثة لمواكبة التطور الحاصل في جيوش العالم"، مؤكدة أن "الحكومة ستتعاقد خلال الأشهر القليلة القادمة مع شركات مهمة لتزويد العراق بمنظومة حديثة للدفاع الجوي المتكامل".

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