تعليق من وزارة الصحة حول إعطاء جرعة ثالثة من لقاح كورونا

2021/08/20 | 18:12 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واع - نصار الحاجأوضحت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، بشأن الجرعة الثالثة للقاحات المضادة لفيروس كورونا والتي تم اعتمادها في بعض الدول، فيما أكدت أن البروتوكول المعتمد إعطاء جرعتين من اللقاحات.وقال المتحدث باسم وزارة الصحة، سيف البدر، لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "البروتوكول المعتمد في الوقت الحالي في أغلب الدول هو تقديم جرعتين من اللقاحات المعتمدة والتي أثبتت فعاليتها".وأضاف البدر، أن "كل المؤشرات العلمية أكدت أن تلقي جرعتين من اللقاحات المعتمدة يوفر ويحقق حماية عالية جداً ويقي من الإصابة بفيروس كورونا بنسبة 90-95%"، لافتاً إلى أنه "في حالات قليلة جداً قد يصاب الشخص الملقح ولكنه لن يحتاج إلى دخول المستشفى".وأكد أن "الوزارة تعتمد البروتوكول المعمول به في الوقت الحالي وحسب توصيات منظمة الصحة العالمية"، منوهاً إلى أنه "في حال طرأ أي تغيير أو تحديث سيتم إعلان ذلك بشكل رسمي".وكانت شركة فايزر، قد أكدت في (28/تموز/2021)، أن جرعة ثالثة من لقاح فايزر/ بيونتيك ضد كوفيد-19، يمكن أن تعزز بقوة الحماية ضد متغير دلتا، بخلاف الحماية التي توفرها الجرعتان الأساسيتان.وبدأت بعض الدول مؤخراً، الاتجاه نحو اعتماد الجرعة الثالثة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا لمواجهة متحور "دلتا" الاكثر انتشاراً.

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