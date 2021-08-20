وزارة الكهرباء تصدر توضيحا بشأن حقيقة تفجير استهدف محطة جنوب بغداد

2021/08/20 | 18:14 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفت وزارة الكهرباء، ماتناقلته بعض وسائل الاعلام بشأن حدوث انفجار في محطة توليد كهرباء جنوب بغداد، مبينة ان الامر لا يعدو كونه عارض فني ميكانيكي طبيعي جدا، ولم تتأثر المنظومة سوى بتحديد 90 ميگاواط فقط نتيجة العارض الطارئ وجرى معالجته واعادة الخط للعمل.

وقال اعلام الوزارة في بيان اليوم، (20 اب 2021)، انه "في الوقت الذي اعلنت فيه الوزارة النفير العام لجميع ملاكاتها الهندسية والفنية والحرفية مع الجهد الآلي لخدمة للمواطنين وتدعيم منظومة الطاقة الكهربائية (إنتاجا ونقلا وتوزيع)، ووضعت في افقها خطة ذات مديات قصيرة ومتوسطة وطويلة الأمد لزيادة الانتاج وفك الاختناقات ومعالجة الاخفاقات المحتملة ضمن قطاع التوزيع".

وأضاف البيان، "تنفي وزارة الكهرباء ماتناقلته بعض وسائل الاعلام جملة وتفصيلا عن حدوث انفجار في محطة توليد كهرباء جنوب بغداد، وكان من الواجب المهني توخي الدقة والحذر في نقل المعلومة وعدم تضليل الرأي العام بمعلومات خبرية غير موثوقة، واستحصال المعلومة من مصادرها الرسمية والمعتمدة، وان الأمر لا يعدو كونه عارض فني ميكانيكي طبيعي جدا يحصل نتيجة التعامل مع المعدات المتنوعة، وهو تكسر الفاصلة الهوائية لأحد الخطوط الناقلة داخل المحطة وتكسر احد (البشنكات)، حيث جرى العمل على معالجته من قبل فرق الصيانة العاملة من ملاكات نقل الطاقة للمنطقة الوسطى وانتاج الوسط، ولم تتأثر المنظومة سوى بتحديد 90 ميگاواط فقط نتيجة العارض الطاريء وجرى معالجته واعادة الخط للعمل.

جدير بالذكر ان المنظومة الكهربائية ارتفعت في معدلها الانتاجي الى رقم غير مسبوق وصل الى (٢١١٤٥) ميگاواط مما انعكس ايجابا على ساعات تجهيز الكهرباء للمواطنين، وتسعى الوزارة بتشكيلاتها للمحافظة على ما تحقق والمضي بزيادته، مع مراعاتها معالجة مشاكل النقل والتوزيع كي تتمكن من تصريف الطاقات المنتجة"، وفقا لبيان الوزارة.

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