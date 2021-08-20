وزارة الكهرباء تنفي وقوع انفجار في إحدى محطاتها

2021/08/20 | 18:16 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نفت وزارة الكهرباء، اليوم الجمعة، وقوع انفجار في إحدى محطاتها جنوبي بغداد، داعية الى اعتماد الرصانة الاعلامية في نقل الاحداث الحقيقية.وذكرت الوزارة في بيان “في الوقت الذي اعلنت فيه الوزارة النفير العام لجميع ملاكاتها الهندسية والفنية والحرفية مع الجهد الآلي لخدمة للمواطنين وتدعيم منظومة الطاقة الكهربائية (إنتاجاً ونقلاً وتوزيع) ، ووضعت في افقها […]

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