وزارة الكهرباء تنفي وقوع انفجار في محطة جنوب بغداد

2021/08/20 | 18:16 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفت وزارة الكهرباء، اليوم الجمعة،

وقوع انفجار في أي من محطاتها جنوب

بغداد.

وقالت الوزارة في بيان تلقته وكالة نون

الخبرية، إنها تنفي "ماتناقلته بعض

وسائل الاعلام جملةً وتفصيلاً عن حدوث

انفجار في محطة

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