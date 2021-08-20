2021/08/20 | 18:16 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مسيرة حاشدة وسط لندن تحتضن نسختان من شباكي ضريحي الإمام الحسين وأخيه العباس (ع) في يوم عاشوراء (فيديو) هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نون الإلكتروني بتاريخ: 2021/08/20 | 18:16.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نون.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مسيرة حاشدة وسط لندن تحتضن نسختان من شباكي ضريحي الإمام الحسين وأخيه العباس (ع) في يوم عاشوراء (فيديو)) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مسيرة حاشدة وسط لندن تحتضن نسختان من شباكي ضريحي الإمام الحسين وأخيه العباس (ع) في يوم عاشوراء (فيديو)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).