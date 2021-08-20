الناتو: سرعة انهيار الحكومة الأفغانية

2021/08/20 | 18:21 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال الأمين العام لحلف شمال الأطلنطي (الناتو)، ينس ستولتنبرغ، الجمعة، إن السرعة التي تمكنت بها حركة طالبان من السيطرة على البنية التحتية السياسية والعسكرية لأفغانستان "لم تكن متوقعة"، مضيفًا أنه سيتم إجراء "تقييم شامل".

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