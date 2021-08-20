الصناعة تحقق طاقة إنتاجية مضاعفة من الأوكسجين

2021/08/20 | 18:47 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أكدت خلية الاعلام الحكومي، الجمعة، ان الصناعة حققت طاقة إنتاجيّة مضاعفة من الأوكسجين الطبي لدعم جهد وزارة الصحة.وبحسب بيان للخلية، فقد “حقّقت الشركة العامة للصناعات الفولاذية، زيادةً في طاقتها الإنتاجيّة من الأوكسجين الطبّي؛ لتلبية طلبات التجهيز والحاجة الفعليّة، من أجل تغطية حاجة المستشفيات في بغداد والمحافظات”.واضاف البيان ان “ذلك ياتي انطلاقاً من […]

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