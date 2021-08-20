بيان هام من مجلس الوزراء حول المتقدمين للعمل بصفة موظفي اقتراع

2021/08/20 | 18:47 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعت الأمانة العامة لمجلس الوزراء،

اليوم الجمعة، المتقدمين للعمل بصفة

موظف اقتراع إلى مراجعة مراكز التسجيل.

ودعت الأمانة في بيان، ان "الوزارات

والجهات غير المرتبطة بوزارة

والمحافظات كافة إلى "إبلاغ مو

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