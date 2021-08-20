2021/08/20 | 18:47 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شارك ممثل المرجع السيستاني الشيخ عبد

المهدي الكربلائي المعزين في ركضة

طويريج يوم عاشوراء، في الوقت الذي شارك

الملايين من محبي الامام الحسين واهل

بيته الاطهار عليهم السلام في اكبر عزاء

ومسيرة مليونية ف

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ممثل المرجع السيستاني الشيخ عبد المهدي الكربلائي يشارك المعزين في ركضة طويريج يوم عاشوراء (فيديو)) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ممثل المرجع السيستاني الشيخ عبد المهدي الكربلائي يشارك المعزين في ركضة طويريج يوم عاشوراء (فيديو)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).