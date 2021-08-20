بابل.. القبض على عدد من المتهمين بقضايا متنوعة

2021/08/20 | 18:48 - المصدر: السومرية نيوز

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اعلنت قيادة شرطة محافظة بابل، اليوم الجمعة، عن القاء القبض على عدد من المتهمين بقضايا مختلفة.

وقالت القيادة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان " مفارزها القت القبض على ٢٨ مطلوبا وفق مواد قانونية متنوعة، بينهم ٢ من المتهمين بجرائم سرقة منفصلة، وذلك من خلال ممارسات أمنية شملت معظم مناطق المحافظة بهدف متابعة تنفيذ مذكرات القبض وتعزيز الامن والاستقرار".

واضافت انه "تم نقل المتهمين الى مراكز التحقيق الأمنية المعنية لاكمال الاجراءات القانونية".

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