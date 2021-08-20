الكهرباء توضح بشأن وقوع انفجار في محطة للطاقة جنوبي بغداد

2021/08/20 | 18:50 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد نفت وزارة الكهرباء، الجمعة، وقوع أي انفجار في محطاتها، جنوبي العاصمة بغداد.وقالت الوزارة في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، إنه “في الوقت الذي أعلنت فيه الوزارة النفير العام لجميع ملاكاتها الهندسية والفنية والحرفية مع الجهد الآلي لخدمة للمواطنين وتدعيم منظومة الطاقة الكهربائية (إنتاجاً ونقلاً وتوزيع) ، ووضعت في افقها خطة …

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