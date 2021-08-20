2021/08/20 | 18:51 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني اعلنت قيادة حرس الحدود، اليوم الجمعة، احباط محاولة تهريب حاويتين في ام قصر الاوسط.وذكرت وزارة الداخلية في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، انه “تمكنت مفارز مركز شرطة كمرك ام قصر […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص احباط محاولة تهريب حاويتين في ام قصر الاوسط المركز الخبري الوطني.

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