2021/08/20 | 18:51 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني ألقت قوة أمنية، اليوم الجمعة، القبض على متهم قام بسرقة 13 دراجة نارية في محافظة ميسان.وذكرت وزارة الداخلية في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، ان “قسم مكافحة الاجرام في محافظة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص القبض على متهم سرق 13 دراجة نارية في ميسان المركز الخبري الوطني.

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