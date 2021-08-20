بوتين: نعرف أفغانستان جيدًا.. وفرض التجارب سياسة غير مسؤولة ذات نتائج عكسية

2021/08/20 | 18:52 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن القوى الخارجية يجب ألا تفرض وجهات نظرها على أفغانستان، معتبرًا محاولة فرض تجارب "غير عادية" يؤدي إلى "نتائج عكسية".

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