وزير سابق يهاجم حملة عبير

2021/08/20 | 18:59 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

هاجم وزير سابق، اليوم الجمعة، حملة عبير التي اطلقها رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، بإزالة التجاوزات.

وقال الوزير السابق، النائب في البرلمان، محمد شياع السوداني، عبر "تويتر"، إن "التجاوزات بأشكالها كافة مرفوضة شرعا وقانونًا وعلى الحكومة رفع التجاوز على عقارات الدولة ومقرّاتها، من قبل المتجاوزين النافذين بالسلطة بدلا من استعراض قوّتها على الكسبة أصحاب البسطيات والمواطنين من سكنة العشوائيات دون حل بديل".

وأضاف بالقول: "إلا فهي حملة لتأجيج الوضع العام بنوايا معروفة".

وأكد أمين بغداد، علاء معن، أمس، أن رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، وجه بعدم المساس بأصحاب البسطات ضمن حملة إزالة التجاوزات في العاصمة.

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