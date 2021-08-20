2021/08/20 | 19:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#بلال_سمير_الصدّر يتعاون ماركو فيريري لأول مرة مع ملهمة فاسبندر الأولى (هانا شيغولا)،ومع الممثلة الصاعدة-في ذلك الوقت-ايزابيل هبرت،بالاضافة الى حضور باهت جدا للايطالي الكبير مارسيلو ماستروياني.يبدا الفيلم بالفكرة الجحيمية التي عبر عنها فيريري في فيلم (البحث عن ملجأ) مع ولادة بييرا نفسها،ويبدو –من وجهة نظر مناقضة-بأنه هو الشيء النافع الوحيد الذي فعلته أوجينا في حياتها-الممثلة الألمانية هانا شيغولا-لأنها تقضي حيا ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قصة بييرا 1983 (ماركو فيريري):مسار تطوري غريب - بلال سمير الصدّر) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قصة بييرا 1983 (ماركو فيريري):مسار تطوري غريب - بلال سمير الصدّر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).