2021/08/20 | 19:03 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أعلنت وزارة التجارة، اليوم الجمعة، خطتها لتفعيل الجانب الاستثماري لإنتاج زيت الطعام ومعجون الطماطم، فيما كشفت عن مشاريع استثمارية كبرى لإنشاء معامل لإنتاج هاتين المادتين.وقال المتحدث باسم الوزارة، محمد حنون […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الكشف عن خطة وزارة التجارة لانتاج زيت الطعام ومعجون الطماطم المركز الخبري الوطني.

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