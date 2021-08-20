تركيا: دلتا مسؤول عن 90% من إصابات كوفيد

2021/08/20 | 19:08 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تصريحات قوجة جاءت بعد تزايد أعداد الوفيات الناجمة عن الإصابة بكوفيد-19، حيث سجلت تركيا 216 حالة وفاة، الخميس.

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