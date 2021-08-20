ناصر الياسري مخاطبا مقتدى الصدر: انت اليوم يا سيدي ومولاي تعيد تجربة جدك الامام زين العابدين عليه السلام

2021/08/20 | 19:09 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ناصر الياسري مخاطبا مقتدى الصدر: “عمت عيني عليك مولانه ابو هاشم هاي الصوره ذكرتني بجدي زين العابدين عليه السلام عندما كان يوزع المعونه والصدقات على الناس في الليل وهو منقب حتى لا يعرفه احد ولما توفي الامام انقطعت المعونه والصدقات … Readmore

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