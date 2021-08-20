توضيح من الصحة بشأن جرعة اللقاح الثالثة

2021/08/20 | 19:10 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أكدت وزارة الصحة، الجمعة، أن البروتوكول السائد في أغلب الدول هو تقديم جرعتين من اللقاحات المعتمدة والتي أثبتت فعاليتها.

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وقال المتحدث باسم الوزارة سيف البدر، في تصريح للوكالة الرسمية، تابعه "ناس" (20 اب 2021)، إن "كل المؤشرات العلمية أكدت أن تلقي جرعتين من اللقاحات المعتمدة يوفر ويحقق حماية عالية جداً ويقي من الإصابة بفيروس كورونا بنسبة 90-95%"، لافتاً إلى أنه "في حالات قليلة جداً قد يصاب الشخص الملقح ولكنه لن يحتاج إلى دخول المستشفى".

واضاف أن "الوزارة تعتمد البروتوكول المعمول به في الوقت الحالي وحسب توصيات منظمة الصحة العالمية"، منوهاً إلى أنه "في حال طرأ أي تغيير أو تحديث سيتم إعلان ذلك بشكل رسمي".

وكانت شركة فايزر، قد أكدت في (28/تموز/2021)، أن جرعة ثالثة من لقاح فايزر/ بيونتيك ضد كوفيد-19، يمكن أن تعزز بقوة الحماية ضد متغير دلتا، بخلاف الحماية التي توفرها الجرعتان الأساسيتان.وبدأت بعض الدول مؤخراً، الاتجاه نحو اعتماد الجرعة الثالثة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا لمواجهة متحور "دلتا" الاكثر انتشاراً.

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