التجارة تعلن عن مشاريع استثمارية كبرى لإنشاء معامل للزيت ومعجون الطماطم

2021/08/20 | 19:13 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واع- نصار الحاجأعلنت وزارة التجارة، اليوم الجمعة، خطتها لتفعيل الجانب الاستثماري لإنتاج زيت الطعام ومعجون الطماطم، فيما كشفت عن مشاريع استثمارية كبرى لإنشاء معامل لإنتاج هاتين المادتين.وقال المتحدث باسم الوزارة، محمد حنون، لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "وزارة التجارة اليوم، أمام مشاريع استثمارية كبرى لإنشاء معامل للزيت واخرى لمعجون الطماطم في الشركة العامة لإنتاج المواد الغذائية"، لافتاً إلى أن "لجنة للاستثمار تتابع استثمارات مشاريع الزيت ومعجون الطماطم وهناك عدة مشاريع، تتراوح بين مشروعين أو ثلاثة للاستثمار في إنتاج الزيت والمعجون".وأضاف حنون، أن "الوزارة وبعد اقرار السلة الغذائية ستتجه إلى دعم مشاريع الاستثمار لبناء مشاريع استثمارية جديدة تتعلق بهاتين المادتين"، مؤكداً أن "أي مستثمر عراقي من مصلحته الآن التوجه نحو بناء هذه المشاريع كون البطاقة التموينية تعتمد على قسم كبير من هذه المشاريع في عملية تجهيز مفردات البطاقة التموينية".وتابع: "لدينا اجراءات فعالة في هذا الجانب ولدينا لجنة معنية تتابع الاستثمارات وتضع الشروط والضوابط"، منوهاً إلى أن "أكثر من 11- 12 مشروعاً استثمارياً في الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية يتم العمل بها حاليا".وأوضح، أنه "يتم حالياً اكمال اجراءات هذه المشاريع مع هيئة الاستثمار والمحافظات"، مضيفاً أن "هناك بعض المعرقلات في قضية الاستثمار لكن الوزارة تأمل أن تتم معالجتها من خلال تنسيق عال مع هيئة الاستثمار والأمانة العامة لمجلس الوزراء وأمانة بغداد والجهات القطاعية الاخرى".ونوه إلى أن "معظم عمليات الاستثمار تصطدم بعراقيل ومعوقات كثيرة، لكن الوزارة تعتزم حلحلتها من خلال اجراءات سريعة وعاجلة تهدف الى وضع الامور في نصابها الصحيح".

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