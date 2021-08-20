الصحة العراقية توضح بشأن الجرعة الثالثة من لقاح كورونا

2021/08/20 | 19:16 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت وزارة الصحة، الجمعة، أن البروتوكول المعتمد في الوقت الحالي هو إعطاء جرعتين من اللقاحات، وفي حال طرأ أي تغيير أو تحديث سيتم إعلان ذلك.

وذكر المتحدث باسم الوزارة، سيف البدر، للوكالة الرسمية اليوم، (20 اب 2021)، إن "البروتوكول المعتمد في الوقت الحالي في أغلب الدول هو تقديم جرعتين من اللقاحات المعتمدة والتي أثبتت فعاليتها".

وأكد البدر، أن "كل المؤشرات العلمية أكدت أن تلقي جرعتين من اللقاحات المعتمدة يوفر ويحقق حماية عالية جدا ويقي من الإصابة بفيروس كورونا بنسبة 90-95%"، لافتا إلى أنه "في حالات قليلة جدا قد يصاب الشخص الملقح ولكنه لن يحتاج إلى دخول المستشفى".

وأضاف، أن "الوزارة تعتمد البروتوكول المعمول به في الوقت الحالي وحسب توصيات منظمة الصحة العالمية"، منوها إلى أنه "في حال طرأ أي تغيير أو تحديث سيتم إعلان ذلك بشكل رسمي".

وبدأت بعض الدول مؤخرا، الاتجاه نحو اعتماد الجرعة الثالثة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا لمواجهة متحور "دلتا" الاكثر انتشارا.

وأوضحت شركة فايزر، في (28/تموز/2021)، أن جرعة ثالثة من لقاح فايزر/ بيونتيك ضد كوفيد-19، يمكن أن تعزز بقوة الحماية ضد متغير دلتا، بخلاف الحماية التي توفرها الجرعتان الأساسيتان.

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