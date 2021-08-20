بحوزته سلاح كاتم.. القوات الامنية تعتقل منتسبا في الجيش غربي بغداد (صور)

2021/08/20 | 19:18 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ افاد مصدر امني، اليوم الجمعة، باعتقال منتسب بالجيش المدعو (عمر العاني) بحوزته سلاح كاتم للصوت في منطقة اليرموك غربي بغداد.وقال المصدر، إن “القوات الامنية وبعد متابعة دقيقة تمكنت، من اعتقال المنتسب بالجيش العريف عمر عادل عبد اللطيف العاني، في منطقة اليرموك غربي بغداد”.واضاف أن “المعتقل بحوزته سلاح كاتم للصوت وهو يسكن محافظة […]

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القوات الامنية تعتقل منتسبا في الجيش غربي بغداد (صور) أولاً على الايام نيوز.

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