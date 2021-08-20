مطار بغداد: استقبال أكثر من 5 آلاف اجنبي لزيارة العتبات المقدسة خلال 3 ايام

2021/08/20 | 19:18 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت إدارة مطار بغداد الدولي، اليوم

الجمعة، نجاح تنسيق العمل المشترك مع

هيئة السياحة لتفويج زائري الأمام

الحسين (عليه السلام) من خلال إتباع

الإجراءات الصحية المعتمدة داخل

المطارات .

وقالت ادارة المط

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