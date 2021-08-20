2021/08/20 | 19:18 - المصدر: وكالة نون
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- اعلنت إدارة مطار بغداد الدولي، اليوم
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مطار بغداد: استقبال أكثر من 5 آلاف اجنبي لزيارة العتبات المقدسة خلال 3 ايام) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
الجمعة، نجاح تنسيق العمل المشترك مع
هيئة السياحة لتفويج زائري الأمام
الحسين (عليه السلام) من خلال إتباع
الإجراءات الصحية المعتمدة داخل
المطارات .
وقالت ادارة المط
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مطار بغداد: استقبال أكثر من 5 آلاف اجنبي لزيارة العتبات المقدسة خلال 3 ايام) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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