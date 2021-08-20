دراسة: زيادة

2021/08/20 | 19:23 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ارتفع عدد الوفيات الناجمة عن درجات الحرارة العالية بنسبة 74٪ على مستوى العالم بين 1980 و2016.ووجد تقرير جديد، هو الأول من نوعه، أن الوفيات المرتبطة بالبرد القارس قد زادت بنسبة 31٪ منذ عام 1990..كيف يمكن أن تكون درجات الحرارة القصوى مميتة؟

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