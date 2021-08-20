فرع توزيع كهرباء ميسان ينتهي من جميع الإجراءات لاستثناء المراكز الامتحانية من القطع المبرمج

2021/08/20 | 19:30 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العمارة / نينا/أعلن فرع توزيع كهرباء ميسان احد فروع الشركة العامة لتوزيع كهرباء الجنوب ، الجمعة ، الانتهاء من جميع التحضيرات الخاصة باستثناء المراكز الامتحانية لطلبة المراحل المنتهية للدراسة الثانوية للعام الدراسي ٢٠٢٠ - ٢٠٢١ من القطع المبرمج في المحافظة .وقال مدير الفرع المهندس سعد عبد الحسين يسر ؛ إن فرعه سيبدأ في تجهيز المراكز الامتحانية بالتيار الكهربائي في عموم المحافظة واستثنائها من القطع المبرمج ، من اليوم الأول لأداء الإمتحانات ، والبالغ عددها ( ١٤٥ ) مركزاً، مشيراً إلى أنها " ( ٥٧) تطبيقيا ، ( ٤٩) احيائيا ، ( ٣٩) ادبيا .وأضاف "ان قسم مركز السيطرة عمل على تهيئة الإجراءات اللازمة لاستثناء المراكز الامتحانية ، وحسب توجيهات الوزارة و الشركة العامة من خلال حرف الأحمال (٥٦) مغذيا، (٣٧) بمركز المحافظة ، و (١٩) في الأقضية ، لافتاً، الى ان فرعه عمل ممارسة تجريبية عملية لتامين الكهرباء للمراكز صباح هذا اليوم .وبين أن ؛ ساعات التجهيز ستكون من الساعة السابعة صباحا إلى الساعة العاشرة صباحا وسيستمر طيلة فترة الإمتحانات فضلا عن هنالك غرفة عمل للتنسيق مع المديرية العامة للتربية للتواصل و المتابعة ، مؤكدا ، بأن فرعه يعمل على التعاون بشكل استثنائي لدعم نجاح الامتحانات التي تقام في ظل انتشار وباء كورونا ./انتهى س

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