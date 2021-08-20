2021/08/20 | 19:30 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نيننا/ اصدرت وزارة الكهرباء، اليوم الجمعة، توضيحا بشأن وقوع انفجار في إحدى محطاتها.وذكرت الوزارة في بيان تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء/نينا/نسخة منه ان ما تناقلته بعض وسائل الاعلام عاريا عن الصحة جملةً وتفصيلاً عن حدوث انفجار في محطة توليد كهرباء جنوب بغداد، وكان من الواجب المهني توخي الدقة والحذر في نقل المعلومة وعدم تضليل الرأي العام بمعلومات خبرية غير موثوقة، واستحصال المعلومة من مصادرها الرسمية والمعتمدة".وأشارت إلى:" أن الأمر لا يعدو كونه عارضا فنيا ميكانيكيا طبيعيا جداً يحصل نتيجة التعامل مع المعدات المتنوعة، وهو تكسر الفاصلة الهوائية لأحد الخطوط الناقلة داخل المحطة وتكسر إحدى (البشنكات)، حيث جرى العمل على معالجته من قبل فرق الصيانة العاملة من ملاكات نقل الطاقة للمنطقة الوسطى وانتاج الوسط، ولم تتأثر المنظومة سوى بتحديد ٩٠ ميگاواط فقط نتيجة العارض الطارئ وجرى معالجته واعادة الخط للعمل".يشار إلى أن المنظومة الكهربائية ارتفعت في معدلها الانتاجي الى رقم غير مسبوق وصل الى (٢١١٤٥) ميگاواط مما انعكس ايجاباً على ساعات تجهيز الكهرباء للمواطنين، وتسعى الوزارة بتشكيلاتها للمحافظة على ما تحقق والمضي بزيادته، مع مراعاتها معالجة مشاكل النقل والتوزيع كي تتمكن من تصريف الطاقات المنتجة./انتهى7

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزارة الكهرباء تصدر توضيحا بشأن وقوع انفجار في إحدى محطاتها) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزارة الكهرباء تصدر توضيحا بشأن وقوع انفجار في إحدى محطاتها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).