2021/08/20 | 19:32 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني اذا كنت ممن يشعرون بنوع من التيبس في عضلات الجسم عندما تستيقظ صباحا من النوم، فإن هذا الأمر طبيعي إلى حد كبير، بحسب خبراء، لكن كثيرين يتساءلون بشأن سبب هذا الإحساس […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص “التيبس الصباحي”..



شعور عابر أم “جرس إنذار” يدعو إلى القلق؟ المركز الخبري الوطني.

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