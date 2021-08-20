الكاظمي يزور الكويت الأسبوع القادم

2021/08/20 | 19:34 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أعلنت وزارة الخارجية العراقية، الجمعة، ان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي سيزور الكويت الأسبوع القادم.وذكرت الوزارة في بيان، تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “سفير جمهورية العراق في دولة الكويت المنهل الصافي التقى مع رئيس غرفة تجارة وصناعة الكويت محمد جاسم الصقر، وجرى خلال اللقاء التطرق لعدد من المواضيع منها زيارة رئيس …

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