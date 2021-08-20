الصحة توضح بشأن جرعة لقاح كورونا الثالثة

2021/08/20 | 19:34 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أكدت وزارة الصحة، الجمعة، أن البروتوكول السائد في أغلب الدول هو تقديم جرعتين من اللقاحات المعتمدة والتي أثبتت فعاليتها.وقال المتحدث باسم الوزارة سيف البدر، في تصريح للوكالة الرسمية، تابعه “النور نيوز” إن “كل المؤشرات العلمية أكدت أن تلقي جرعتين من اللقاحات المعتمدة يوفر ويحقق حماية عالية جداً ويقي من الإصابة بفيروس …

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