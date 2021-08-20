ترحيب سعودي واسع باختيار العراق ’ضيف شرف’ لمعرض الرياض الدولي للكتاب

2021/08/20 | 19:37 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ متابعة احتفى مثقفون ومدونون وأكاديميون سعوديون باختيار العراق ضيف شرف في النسخة المقبلة من معرض الرياض الدولي للكتاب، الذي تصاحبه فعاليات ثقافية وفنية متنوعة.واختارت وزارة الثقافة السعودية العراق، ليكون ضيف النسخة المقبلة لأكبر معرض كتاب في السعودية، حيث اعتادت المملكة منذ أكثر من عشر سنوات على استضافة دولة في كل نسخة من …

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