فيديو الإساءة لـ

2021/08/20 | 19:39 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نقلت وكالة الأنباء السعودية، الجمعة، عن المتحدث الإعلامي باسم شرطة منطقة الرياض قوله إن السلطات اعتقلت موطنا "في العقد الثالث" على خلفية بث فيديو مسيء للرسول وزجته.

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