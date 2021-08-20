هل يتجه العالم إلى اعتماد الجرعة الثالثة من لقاحات فايزر وموديرنا؟

2021/08/20 | 19:41 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

رشا رحيم

من المرجح أن توصي حكومة الولايات المتحدة في وقت مبكر من الأسبوع المقبل بإعطاء جرعة ثالثة لكل شخص تلقى لقاح موديرناModerna أوفايزرPfizer BioNTech .

التوصية ستنصح بتقديم جرعة معززة أو مقوية بعد 8 أشهر من أخذ الجرعة الثانية.

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وسيكون سكان دور رعاية المسنين والعاملين في مجال الرعاية الصحية أول من يحصل على الجرعة الثالثة، في سبتمبر، يليهم كبار السن الآخرون الذين تم تطعيمهم في الشتاء الماضي، حيث قررت إدارة بايدن أن يحصل معظم الأمريكيين على لقاح معزز للجرعتين الأوليتيين ضد فيروس كورونا بعد ثمانية أشهر من تلقي الجرعة الثانية، ويخطط المسؤولون للإعلان عن القرار في وقت مبكر من هذا الأسبوع.

الهدف هو الإيضاح للأمريكيين الذين تلقوا لقاحات Pfizer-BioNTech أو Moderna أنهم سيحتاجون إلى حماية إضافية ضد متغير دلتا الذي يتسبب في زيادة عدد الحالات في معظم الولايات المتحدة الامريكية.

علما ان سياسة الجرعة الثالثة الجديدة معتمدة على إذن وترخيص إدارة الغذاء والدواء الأميركيةF.D.A .

قال المسؤولون إن متلقي لقاح جونسن آند جونسن، والذي يعتمد نظام الجرعة الواحدة، سيحتاجون أيضًا إلى جرعة إضافية، لكنهم ينتظرون نتائج التجارب السريرية لهذه الشركة، والتي من المتوقع إعلانها في وقت لاحق من هذا الشهر.

يأتي القرار في الوقت الذي تكافح فيه أميركا لاستعادة السيطرة على الجائحة التي تم السيطرة عليها منذ أكثر من شهر بقليل حيث أعيد فتح المجتمعات للحياة الطبيعية في عطلة 4 يوليو، لكن انتشار حرائق الغابات خلال انتشار متغير دلتا أحبط خطة فتح المجتمعات.



مرة أخرى، وأصبح مرضى Covid-19 يكتظون في المستشفيات في بعض الولايات، ويشعر المسؤولون بالقلق من زيادة عدد الأطفال الذين يتم إدخالهم إلى المستشفى تمامًا مع بدء العام الدراسي.

ويأتى هذه القرار بعد تحليل للحالات المرضية استمر لاسابيع لمحاولة معرفة ما إذا كان متغير دلتا مقاوماً للقاحات أو ما إذا كانت اللقاحات قد تضاءلت قوتها بمرور الوقت.

وفقًا لبعض الخبراء، يمكن أن يكون الاحتمالان صحيحين، وهو الأمر الذي أعاد تنشيط الوباء.

وقال الدكتور فرانسيس إس كولينز، مدير المعاهد الوطنية للصحة، لقناة "فوكس نيوز صنداي" إن "هناك مخاوف من أن اللقاح قد يبدأ في التلاشي" بالتزامن مع ضراوة نسخة دلتا".

وكان مسؤولو الصحة الفيدراليون قلقون بشكل خاص بشأن البيانات الواردة من إسرائيل والتي تشير إلى أن حماية لقاح فايزرPfizer-BioNTech من الأعراض الشديدة قد انخفضت بشكل ملحوظ خاصة لكبار السن الذين حصلوا على اللقاح الثاني في كانون الاول أو شباط الماضيين.

ويمكن أن يُنظر إلى إسرائيل على أنها نموذج دراسة للولايات المتحدة لأنها قامت بتلقيح سكانها بشكل أسرع من بقية البلدان واستخدمت بشكل حصري تقريبًا لقاح فايزر Pfizer-BioNTech والذي يشكل جزءًا كبيرًا من مخزون الولايات المتحدة.

كما تمتلك إسرائيل نظام رعاية صحي مؤمن يسمح لها بتتبع المرضى بشكل منهجي.

وتُظهر أحدث البيانات الإسرائيلية، المنشورة على الموقع الإلكتروني للحكومة، ما وصفه بعض الخبراء بالتآكل المستمر لفعالية لقاح فايزر ضد الإصابات الخفيفة أو غير المصحوبة بأعراض Covid-19 بشكل عام وضد الأمراض الشديدة بين كبار السن الذين تم تطعيمهم في وقت مبكر من 2020.

وقد قدمت شركة Pfizer-BioNTechبيانات تجاربها إلى إدارة الغذاء والدواء الاميركية F.D.A يوم الاثنين الماضي، حيث أظهرت التجارب سلامة وفعالية الجرعة المعززة الثالثة.



لكن البيانات كانت أولية، من المرحلة الأولى من التجربة السريرية.

وتسير موديرنا في مسار مشابه، حيث تستكشف سلامة وفعالية -نصف جرعة وجرعة كاملة- كحقنة ثالثة.

ودعت منظمة الصحة العالمية إلى وقف استخدام الجرعات المعززة حتى نهاية سبتمبر، قائلة إن الجرعات المتاحة يجب أن تستخدم لمساعدة البلدان المتخلفة عن التطعيمات.

لكن إسرائيل تقدم بالفعل جرعات ثالثة لمن هم في سن الخمسين فما فوق.



وقالت ألمانيا وفرنسا إنهما تخططان لتقديم جرعات إضافية للشرائح الضعيفة من سكانهما الشهر المقبل، و لدى بريطانيا خطة للقيام بذلك.

هذه ويشار الى أن وكالة F.D.A قد اصدرت في أواخر الأسبوع الماضي، تصريح الجرعات الثالثة المعززة من لقاحي Pfizer و Moderna لبعض الأشخاص الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة، وأوصت بها مراكز السيطرة على الأمراض.

وقررت السلطات أن هؤلاء الأفراد، الذين يشكلون أقل من 3 في المائة من الأمريكيين، يستحقون جرعات إضافية لأن العديد منهم لا يستجيبون للجرعة القياسية، فيما لم تصرح الوكالة بعد بأي لقاحات للأطفال دون سن 12 عامًا.

ملاحظة يجب أخذ نفس اللقاح الذي تلقيته في الجرع الاولى والثانية ولا يجب المزج بين اللقاحات على اختلاف الجرع.

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