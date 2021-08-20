التربية تكشف عن اعداد الطلبة الذين سيؤدون الامتحانات البكالوريا يوم غد

2021/08/20 | 19:42 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أعلنت وزارة التربية، اليوم الجمعة، استعداداتها لإجراء امتحانات السادس الإعدادي التي ستجرى يوم غد السبت، وفيما أحصت عدد الطلبة الذين سيؤدون الامتحانات.وقال وكيل الوزارة، فلاح القيسي، في تصريح للوكالة الرسمية، […]

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