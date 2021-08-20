"آبل" ترجئ عودة موظفيها للعمل من المكتب في تشرين الأول

2021/08/20 | 19:44 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة – واع أجلت شركة "آبل" الأمريكية من جديد موعد عودة موظفيها في أمريكا للعمل من المكاتب مرة أخرى، بسبب زيادة حالات الإصابة بكوفيد-19.وغيرت "آبل" تاريخ عودة الموظفين من شهر تشرين الأول المقبل حتى شهر كانون الثاني 2022، بحسب وكالة "بلومبرغ" الأمريكية".وبحسب تقرير "بلومبرغ"، فقد أبلغت شركة "آبل" موظفيها في مذكرة أنها ستؤكد الموعد النهائي بشأن العودة إلى المكاتب قبل شهر من حدوث ذلك".ومن المتوقع أن تمنح شركة "آبل" خيار عمل مرن عند العودة بصورة نهائيا، وذلك بالحضور إلى المكتب 3 أيام أسبوعيا على الأقل، هن الاثنين والثلاثاء والخميس، مع خيار العمل عن بُعد يومي الأربعاء والجمعة".ويعتبر قرار "آبل" الأخير هو أحدث نوبة اضطراب في أعمال الشركة، إذ قوبل الموعد السابق للعودة إلى العمل في شهر أيلول المقبل بمقاومة من بعض الموظفين، الذين زعموا أن مطالبهم تم تجاهلها، كما أنهم طالبوا بخيار العمل عن بعد بدوام كامل".وبذلك تنضم "آبل" إلى شركات تكنولوجيا أخرى أرجأت عودة موظفيها للعمل من مكاتبها، مثل "أمازون". يشار إلى أن "شركة "آبل" أجبرت مرارا وتكرارا على إغلاق متاجر البيع الخاصة بها جنبا إلى جنب مع عدم استقرار فيروس "كورونا" المستجد، بين انخفاض وارتفاع حالات الإصابة، وفي الأسبوع الحالي فقط أغلقت متجرها في تشارلستون بولاية ساوث كارولينا، بعد أن أصيب أكثر من 20 موظفا بكوفيد-19".

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