ايران تزود لبنان بالوقود

2021/08/20 | 19:49 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ أعلن أمين عام “حزب الله” السيد حسن نصرالله، أنّ ناقلة نفط محمّلة بالوقود ستبحر من إيران لتفرغ حمولتها في لبنان خلال ساعات.وقال إنّ حزبه يعتبر السفينة “أرضاً لبنانية” في تحذير إلى أنه سيقوم بالردّ في حال احتجزت أو ضربت الولايات المتحدة أو إسرائيل تلك السفينة.وأوضح أنّه تمّ إعطاء الأولوية لمادة المازوت من […]

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