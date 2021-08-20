النائب زياد الجنابي يشرف على ربط محولات كهربائية جديدة وإكساء عدد من الشوارع

2021/08/20 | 19:52 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أجرى النائب والقيادي في حزب تقدم زياد الجنابي جولة في عدد من مناطق قضاء المدائن جنوب شرقي العاصمة بغداد.

والتقى الجنابي بعدد من شيوخ ووجهاء القضاء مستمعا الى مطالبهم، وأشرف الجنابي على ربط محولات كهربائية جديدة ومد أنابيب مياه للشرب الى المنازل، كما أشرف الجنابي على إكساء عدد من الشوارع في القضاء، وثمن أهالي قضاء المدائن دور الجنابي في متابعة شؤونهم وايصالها الى الجهات المعنية.

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